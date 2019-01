Australian Open – Elise Mertens bij haar terugkeer in Melbourne: “Dit voelt als thuiskomen”

Elise Mertens (WTA 12) is terug in Melbourne waar ze vorig jaar de wereld verbaasde met een plek in de halve finales op de Australian Open. De 23-jarige Limburgse trainde zaterdag een eerste keer in Melbourne Park, alvorens de pers toe te spreken. “Ik ben heel blij terug te zijn”, opende ze. “Het is een beetje thuiskomen, want ik voel me hier altijd heel goed. Mijn parcours vorig jaar hier was fantastisch. Ook dit jaar zit het goed. Ik heb in Sydney twee duels gewonnen, vooraleer te verliezen van Barty. Dat heeft toch vertrouwen gegeven.”

Mertens treft dinsdag in de eerste ronde de Slovaakse Anna Karolina Schmiedlova (WTA 77), die zaterdag de finale van het WTA-toernooi in Hobart verloor. Het wordt de eerste confrontatie tussen beide speelsters.

“Ik heb haar nog niet ontmoet”, legde Mertens uit. “Maar ik heb gezien dat ze de finale haalde in Hobart. Dat wil zeggen dat ze goed in vorm is. Ik ga de komende dagen nog beelden van haar bekijken. Vorig jaar ben ik mijn parcours hier in Melbourne ook goed begonnen tegen een Slovaakse (met een zege tegen kwalificatiespeelster Viktoria Kuzmova, red.). Ik hoop dat dat dit jaar ook lukt. Ik sta te popelen om er aan te beginnen.”

bron: Belga