Australian Open – Bonaventure over opponente Vickery: “Ik ga haar meteen bij de keel moeten grijpen”

Ysaline Bonaventure (WTA 158) wordt de eerste Belg(ische) die maandag in actie komt op de Australian Open. De 24-jarige Luikse, die zich via de kwalificaties op de hoofdtabel werkte, treft om 11u00 ’s morgens op court 19 de Amerikaanse Sachia Vickery (WTA 123). “Het is voor mij fantastisch om voor het eerst in mijn carrière in het enkelspel een grandslamtoernooi te kunnen spelen”, stak Bonaventure van wal. “Extra mooi is dat het in Australië is. Dit is mijn favoriete toernooi. Ik heb geluk gehad bij de loting. Ik had kunnen stoten op Pliskova, Svitolina of Sharapova, maar het is Vickery geworden.”

Bonaventure en Vickery kwamen elkaar één keer eerder tegen. De Amerikaanse won in 2016 op het ITF-toernooi in Las Vegas. “Zij heeft al in de top 100 gestaan en vorig jaar in Auckland zelfs Serena Williams geklopt”, vervolgde Bonaventure. “Ik ga het dus zeker niet te licht opnemen. Ze heeft een sterke return en verdedigt goed. Ik zal agressief moeten spelen en haar meteen bij de keel grijpen. Hopelijk ben ik niet te zenuwachtig maandag. Alles wat er nu nog bijkomt, is immers bonus.”

Bron: Belga