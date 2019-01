ATP Sydney – Tiener De Minaur vervoegt veteraan Seppi in de finale

De Australiër Alex De Minaur (ATP 29) is de tweede finalist op het ATP-toernooi in Sydney (hardcourt/527.880 dollar). De negentienjarige De Minaur, het vijfde reekshoofd, rekende in de halve eindstrijd na dik anderhalf uur tennis in twee sets (6-3 en 6-2) af met de Fransman Gilles Simon (ATP 31), het vierde reekshoofd. De halve finale werd door de regen later dan voorzien afgewerkt. In de finale wacht voor de Australiër een confrontatie met de 34-jarige Italiaan Andreas Seppi (ATP 37), het achtste reekshoofd. Hij versloeg in zijn halve eindstrijd de Argentijn Diego Schwartzman (ATP 19) met 7-6 (7/3) en 6-4.

De Minaur kan in eigen land zijn eerste ATP-titel veroveren. Hij verloor vorig jaar al de finale in Sydney en later dat jaar ook in Washington.

Seppi doet een gooi naar een vierde ATP-titel in zijn negende finale. Eerder zegevierde hij in Eastbourne (2011), Belgrado (2012) en Moskou (2012).

bron: Belga