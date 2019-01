Animal Rights voert actie aan stal met kooikippen in Merksplas

Een 75-tal dierenrechtenactivisten heeft zaterdag actie gevoerd aan de stal met kooikippen van het bedrijf Lokip in Merksplas. “We komen op voor de rechten van honderdduizenden leghennen. We willen dat deze horrorplek de deuren sluit”, zei campagnecoördinator Els van Campenhout van dierenrechtenorganisatie Animal Rights.

Eerder deze week had Animal Rights nog beelden uitgebracht van de leefomstandigheden van de de kooikippen. “In kooi-systemen worden veel dieren op een kleine oppervlakte gepropt zonder de mogelijkheid tot natuurlijk gedrag. Door het leven op gaas treden er veel pootproblemen op, en vanwege de stress pikken de dieren elkaar volledig kaal. Al 27.500 mensen hebben intussen onze petitie getekend voor een verbod op deze horror-schuren”, aldus van Campenhout.

Animal Rights wil de petitie overmaken aan minister van Dierenwelzijn Ben Weyts. Die maakte onlangs bekend dat hij een verbod nastreeft op het houden van legkippen in verrijkte kooien en dat hij dat graag opgenomen ziet in het volgende regeerakkoord. Lokip blijft er intussen bij dat het zijn kippen goed behandelt en dat het bedrijf met alles in regel is.

bron: Belga