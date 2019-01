Zo weet je of je kleding lang zal meegaan

Niemand gooit z’n nieuwe kleding graag na een maand de vuilbak in. Als we iets nieuw kopen, willen we graag dat het lang meegaat. Dat betekent niet per se dat je een fortuin moet uitgeven aan je garderobe. Er zijn een aantal makkelijke trucjes om te weten of je kleding het lang zal uithouden of niet.

Je kleding is niet doorschijnend

Hoewel luchtige, deels doorzichtige kleding leuk kan zijn in de zomer, kan je je geld beter aan iets anders uitgeven. Doorschijnend betekent immers delicaat en dus niet duurzaam. Dat geldt zowel voor goedkope als dure stukken. Een zijden jurk houd je best eens tegen het licht. Kan je erdoor kijken? Niet kopen.

Een nieuwe jeans kopen is nooit leuk, zeker niet als die redelijk oncomfortabel aanvoelt tijdens het passen. Maar laat dat nu net een goed teken zijn. Hoe stijver de jeans, hoe beter de kwaliteit van het weefsel. En hoe langer je nieuwe broek zal meegaan. Goedkope jeans voelen daarentegen meteen flexibel aan, maar zullen op termijn ook meer uitrekken en sneller slijten.

Mooi afgewerkte stiksels

Kijk bij het kopen van een nieuw kledingstuk eens naar de zoom. Als je er lichtjes aan trekt en er veel stiksel verschijnt, is dat een slecht teken. Dat betekent namelijk dat er weinig steken werden gebruikt en dat de zoom dus sneller zal lossen. Vaak zegt het ook wat over de algemene kwaliteit van het kledingstuk.

Je krijgt veel details over het materiaal

Hoe goed de kwaliteit van je kleding ook is, een verkeerde behandeling helpt alles om zeep. Daarom is het belangrijk om veel te weten over het hoe en wat van je kledij. Check het etiket aan de binnenkant: staat er voldoende informatie op? Is het duidelijk uit welk materiaal je jas of bloes gemaakt is? Hoe meer informatie je krijgt, hoe beter.

Naaien, niet plakken

Kleding van slechte kwaliteit is vaak niet genaaid, maar geplakt. Dat zorgt ervoor dat naden en versiersels veel sneller loskomen. Duurzame kledij komt dus met extra knopen en draad, zodat je eventuele schade kan herstellen. Voor schoenen geldt trouwen hetzelfde: draad is veel sterker dan lijm. Zeker als je de lijmresten met het blote oog kan zien, ga je beter op zoek naar een ander paar. De afwerking van een kledingstuk is net zo belangrijk als de rest.