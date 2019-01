Zo vermijd je eindeloos avondsnacken

Je zit ’s avonds voor de televisie en voelt een hongertje opkomen. Je loopt naar de kast voor een koekje en voor je het weet is het hele pak op. Het overkomt ons allemaal en het is de schuld van onze biologische klok. Maar met deze tips voorkom je in elk geval dat avondlijk ongezond snacken gewoonte wordt.

Vitamientjes

Hoewel je gevoel zegt dat je zin hebt in suiker, heeft je lichaam eigenlijk nood aan voedingstoffen. Om je hongergevoel in de hand te houden is het bijvoorbeeld belangrijk om genoeg vitamine C binnen te krijgen. Als je doorheen de dag gezond eet, zal je ’s avonds dus minder trek hebben in chips of snoep. Ook een muntje eten kan helpen, want de geur en smaak van munt zouden de eetlust tegengaan.

Afleiding en slaap







Maar al te vaak eet je eigenlijk uit verveling. Dat ijs, die koekjes… ze zorgen ervoor dat je iets te doen hebt. Bovendien heb je ’s avonds minder wilskracht waardoor alles er verleidelijker uitziet. Leid jezelf af door bijvoorbeeld op te ruimen of te tekenen. Ben je moe? Dan kan je beter gewoon naar bed gaan. Hoe vermoeider je bent, hoe meer je zin hebt in snacks.

Sporten

Een korte training van gemiddelde intensiteit traint die delen in je hersenen die je wilskracht bepalen. Je hartslag neemt toe en pompt meer zuurstof naar de prefrontale cortex. En laat dat nu net het gedeelte van je hersenen zijn dat beslissingen neemt en impulsen onder controle houdt.