Alles wat je moet weten over tepels

Tepels, we hebben ze allemaal. En net als borsten kunnen ze heel wat vertellen over hoe gezond je al dan niet bent. Veranderingen kunnen duiden op een zwangerschap, hormonale veranderingen en andere kwaaltjes. Maar hoe zit dan net?

Kleurverandering

De kleur van je tepels is is genetisch bepaald, net als je huidskleur. Mensen met een donkere huid hebben dan ook vaak donkerdere tepels. Als je ouder wordt, kleuren je tepels ook donkerder, zeker als je al een getinte huid hebt. Veranderen ze plots van kleur? Dan is dat misschien een teken dat je zwanger bent of andere hormonale veranderingen doorgaat.

Je tepels worden groter of kleiner







Als je tepels groter worden, wordt dat vaak veroorzaakt door zwangerschap. Ook je menstruele cyclus of de anticonceptiepil kunnen invloed uitoefenen. Worden je tepels net kleiner? Dan heb je waarschijnlijk minder oestrogeen. Vaak is dat een bijwerking van de menopauze.

Pijntjes

Net als je borsten worden ook je tepels gevoeliger tijdens je menstruatie – dat is helemaal normaal. Maar de pijn kan ook een gevolg zijn van zwangerschap, van hormonen of foutieve implantaten. Als je merkt dat je tepels last hebben van wrijving, is het een goed idee om een katoenen beha te dragen. Zeker tijdens het sporten kan dat heel wat ongemak vermijden.

Beharing

Geen zorgen als er hier en daar een haartje op je tepels groeit, dat is normaal. Maar als die haargroei gepaard gaat met gezichtsbeharing en haar op je onderbuik, kan dat wijzen op het polycysteus-ovariumsyndroom. Vaak gaat dat gepaard met onvruchtbaarheid, dus een bezoek aan de dokter of gynaecoloog is aan te raden.

Lekkage

Zelfs als je niet zwanger bent of geen borstvoeding geeft, kan het voorkomen dat er vocht uit je tepels drupt. Als de afscheiding bloederig is, maak je best een afspraak bij de dokter. Het zou immers kunnen gaan om een ontstoken melkklier of borstkanker. Soms wijst het ook op een plotselinge hormoonschommeling of andere problemen, dus negeer het niet.

Droog met korstjes

Droge of gebarsten huid rond je tepels kan veroorzaakt worden door eczeem, allergieën, wrijving of een bacteriële infectie. Een zalfje van de apotheek kan het probleem verhelpen, maar ga bij twijfel zeker eens langs bij de huisdokter.