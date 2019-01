Geef je tuinmeubels een winterbeurt voor de eerste lentezon komt

Wanneer de eerste warme zonnestralen de kop opsteken in de lente, is niets leuker dan op je terras te genieten met een kop hete chocomelk in de hand en een dekentje om je heen. Om dat knusse gevoel niet te laten verpesten door vuile of kapotte tuinmeubels, kan je ze best een winterbeurt geven.

Hoe je je tuinmeubels tijdens de winter beschermt, verschilt voor alle soorten tuinsets.

Kunststof meubels







Wanneer ze zijn afgedekt met een hoes, zijn tuinmeubels uit kunststof goed bestand tegen lage temperaturen. Was de tuinmeubels af met een warm sopje van een niet-agressief detergent. De verleiding is groot om de hogedrukreiniger te gebruiken voor dit vervelende klusje, maar doe dat niet. Als het plastic toch vaal is geworden, bestaan er nog altijd speciale verven voor kunststoffen in alle kleuren van de regenboog.

Houten meubels

De meeste houten tuinmeubels drogen uit wanneer ze buiten staan tijdens de winter. Zet ze best binnen. Meubels van hardhout en teak kunnen wel buiten staan, als je ze tijdens regen- en vorstperiodes afdekt met een hoes die lucht doorlaat. Met een gewone plastic hoes kan het hout gaan schimmelen.

Teak

Vooral teakmeubels kunnen in de loop der jaren een grijze schijn krijgen. Dat laagje kan je verwijderen met een speciaal reinigingsmiddel. Schuur het hout daarna lichtjes op in de richting van de nerf en behandel daarna met een laagje teakolie.

Metaal

Tuinmeubels van metaal, ijzer, roestvrij staal of aluminium kunnen doorgaans goed tegen een winterse bui of vorst. Ze zijn goed schoon te maken met wat zeepsop en een spons of borstel. Dit geldt helaas niet voor sommige metaalsoorten zoals plaatstaal. Als een onderdeel van deze meubels is aangetast door roest, zit er niets anders op dan de roestplekken af te schuren en ze opnieuw te verven.

Andere materialen

Tuinmeubels van rotan, riet, bamboe en andere kwetsbare materialen hebben weinig tot geen weerstand tegen de vorst en kunnen dan breken of verbuigen. Zet zulke tuinmeubels altijd binnen tijdens de winter en maak ze schoon met een zeepsopje.