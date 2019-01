Vrouwenportret uit Antwerpse periode Van Gogh onder de hamer

Veilinghuis Christie’s in Londen veilt op 27 februari een vrouwenportret dat Vincent van Gogh maakte toen hij in de winter van 1885 op 1886 in Antwerpen bivakkeerde. Het komt voor het eerst sinds 1945 weer op een openbare verkoop en is twee decennia nergens te zien geweest. “Portrait de femme: buste, profil gauche” is een van de twee olieverven uit Antwerpen die Van Gogh in de brieven met zijn broer Theo besprak. De kunstenaar zou zijn model in een uitgaansgelegenheid hebben ontmoet, waar ze werkte als entertainer. Hij deed het werk cadeau aan zijn goede vriend Émile Bernard.

Volgens Christie’s maakte Van Gogh het schilderij op een cruciaal moment in zijn loopbaan, toen hij Antwerpen allerlei nieuwe indrukken opdeed. De tinten van het schilderij zouden al duiden op zijn latere kleurgebruik.







Het is nu als onderdeel van een privécollectie voor de veiling ingebracht.

De te verkopen verzameling omvat verder 24 werken van onder anderen Cézanne, Matisse, Monet en Renoir. Christie’s verwacht een totaalbedrag van minstens een kleine 90 miljoen euro.

Bron: Belga