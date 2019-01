Verse aanklachten tegen gevallen Nissan-topman Ghosn

De gevallen topman van Nissan, Carlos Ghosn, is in Japan voor nieuwe financiële misdaden aangeklaagd. De voormalige voorzitter van de Japanse autoreus zit al bijna twee maanden in de cel op verdenking van financiële malversaties. Ghosn werd vandaag onder meer aangeklaagd voor het tijdelijk doorsluizen van persoonlijke beleggingsverliezen naar Nissan in 2008, en opnieuw omdat hij te weinig inkomen zou hebben aangegeven.

De verdediging van Ghosn, na het uitbarsten van de affaire opzij geschoven als voorzitter van Nissan en Mitsubishi, is van plan borgtocht aan te vragen.







Bron: Belga