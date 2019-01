Tennys Sandgren en Cameron Norrie spelen om titel

De Amerikaan Tennys Sandgren (ATP 63) en de Brit Cameron Norrie (ATP 93) zijn de finalisten van het ATP-toernooi in het Nieuw-Zeelandse Auckland (hard/527.880 dollar). Sandgren versloeg vandaag de Duitser Philipp Kohlschreiber (ATP 34), winnaar van het toernooi in 2008, met 6-4 en 6-2. Norrie was in de andere halve finale met 7-5, 4-6 en 6-3 te sterk voor de Duitser Jan-Lennard Struff (ATP 58).

De 27-jarige Sandgren en de 23-jarige Norrie speelden al zes keer tegen elkaar. De Brit leidt met 4-2 en won ook de drie laatste ontmoetingen.







Geen van beide tennissers won al een ATP-titel. De laureaat volgt op de erelijst van de ASB Classic de Spanjaard Roberto Bautista Agut op.

Bron: Belga