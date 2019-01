Seraing ziet af van Eros Center na klacht van vrouwenraad

Seraing stapt af van het project om in de stad een Eros Center op te zetten. Aanleiding is de klacht tegen onbekenden die de Franstalige vrouwenraad indiende voor het openhouden van een huis van ontucht. Dat maakte Alexandra Paparelli, afgevaardigd bestuurder van de vzw Geces, bekend. De klacht van de vrouwenraad is in handen van een Luikse onderzoeksrechter. De eerste stappen voor het project werden acht jaar geleden gezet. Alexandra Paparelli en de stedelijke autoriteiten van Seraing, die dit project hadden opgezet, betreuren de verbetenheid van de vrouwenraad tegen dit ‘centrum van omkaderde prostitutie’. Het Eros Center moest de prostitutie op het grondgebied van de stad controleren en aan tientallen sekswerkers toelaten in veilige en hygiënische omstandigheden te werken. In bars en salons aan de rue Marnix lossen zowat 160 sekswerkers elkaar af, in vaak niet te beste omstandigheden.

“Deze sekswerkers hebben, net als iedereen, rechten en plichten. Het wordt echt tijd dat men zich op federaal niveau buigt over hun statuut en hun arbeidsvoorwaarden”, aldus Francis Bekaert (PS), de nieuwe burgemeester van Seraing.







De werken voor het Eros Center werden al meermaals verdaagd. “Ze zullen dus niet aanvangen zolang de wettelijk situatie betreffende de sekswerkers niet geregeld is”, aldus Paparelli. Zij doet de deur voor het project niet definitief dicht, ook al zal de huidige vzw Geces ontbonden worden.

De gemeenteraad van Seraing zal zich kortelings buigen over de toekomst van het rode kwartier in de rue Marnix. Een aantal zaken werd al gesloten om hygiënische redenen.

bron: Belga