Reuters-journalisten in Myanmar ook in beroep veroordeeld

Twee Myanmarese verslaggevers van het Canadees-Britse persbureau Reuters zijn vandaag in beroep opnieuw veroordeeld tot zeven jaar cel wegens “schending van staatsgeheimen”. Het duo had onderzoek gedaan naar het afslachten van de Rohingya-moslimminderheid in het Aziatische land. “Het verdict in eerste aanleg was niet verkeerd en was conform de geldende wetten. Wij hebben dus beslist het beroep te verwerpen” van de twee reporters, zei rechter Aung Naing in een gerechtszaal bomvol journalisten en diplomaten.

De verdediging van de 32-jarige Wa Lone en de 28-jarige Kyaw Soe Oo kan nog aankloppen bij het Hooggerechtshof.







Beiden zijn opnieuw schuldig bevonden aan het schenden van de wetgeving op staatsgeheimen die nog uit de koloniale tijd stamt. Met name zouden zij documenten hebben verworven over de militaire repressie tegen de Rohingya in de westelijke deelstaat Rakhine.

De tweede uitspraak in de zaak kan de reeds voelbare spanning tussen de internationale gemeenschap en Myanmar nog aanzwengelen.

Het overwegend boeddhistische Myanmar en zijn regeringsleidster Aung San Suu Kyi, in 1991 nog winnares van de Nobelprijs voor de Vrede, krijgen al geruime tijd internationale kritiek te verwerken wegens de repressie van de Rohingya. Al meer dan 700.000 leden van de moslimminderheid zijn daardoor op de vlucht geslagen naar buurland Bangladesh. De Verenigde Naties veroordeelden het geweld al als etnische zuivering.

Bron: Belga