Proces gevorderd tegen Franse ex-premier Fillon wegens fictieve tewerkstelling

Het nationale financiële parket van Frankrijk heeft een proces voor de correctionele rechtbank gevorderd tegen de voormalige Franse premier François Fillon en zijn echtgenote Penelope, in het onderzoek naar fictieve tewerkstelling. Dat is van een bron dicht bij het dossier vernomen. De bron bevestigde daarmee een bericht in de krant Le Monde. Het is nu aan een onderzoeksrechter om te beslissen of de rechtse ex-kandidaat voor de Franse presidentsverkiezingen van 2017 op de beklaagdenbank moet plaatsnemen, evenals zijn echtgenote en zijn vroegere parlementaire medewerker Marc Joulaud. De advocaat van François Fillon, Antonin Lévy, wenste niet te reageren.

Fillon wordt ervan verdacht dat hij zijn vrouw en kinderen fictief tewerkstelde als parlementair assistent. In het bijna twee jaar durende onderzoek werd hij in verdenking gesteld van “verduistering van overheidsgeld” en van “heling en medeplichtigheid aan misbruik van vennootschapsgoederen”. Ook zou hij zijn verplichtingen niet nagekomen zijn ten aanzien van de autoriteit HATVP (Haute autorité pour la transparence de la vie publique) voor de transparantie van het openbare leven.







Bron: Belga