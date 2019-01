Op naar een zacht, maar nat weekend

Paraplutijd: de volgende dagen blijft de temperatuur zacht voor de tijd van het jaar, maar zowel vandaag als tijdens het weekeinde wordt het overwegend nat, ook al gaat het meestal maar om lichte of motregen. Ook de volgende week wordt ingezet met (enkele) buien. Dat meldt het KMI. Deze namiddag is het zwaarbewolkt tot betrokken. Af en toe, en dan vooral in de Ardennen, kan er wat lichte regen of motregen vallen. In Hoog­ België kan er ook wat nevel of laaghangende bewolking hangen. Het wordt zachter, met maxima tussen 3 graden in het uiterste zuiden en 9 graden aan zee. Er staat een overwegend matige en aan zee vrij krachtige wind uit het noordwesten.

Deze avond en nacht blijft het zwaarbewolkt tot betrokken. Vooral in de Ardennen kan er nog wat motregen vallen. Daar kan laaghangende bewolking ook voor soms slecht zicht zorgen. De minima liggen tussen 2 graden in de Ardennen en 7 graden in het noordwesten.







Morgen is het zwaarbewolkt met vooral in de Ardennen wat motregen. In de loop van de middag trekt een regenzone het land in vanaf het noordwesten. Het blijft vrij zacht met maxima van 4 graden in de Hoge Venen tot 9 graden in het centrum. Aan de kust wordt de wind vrij krachtig met rukwinden tot 60 km/ u.

Morgenavond en ­ -nacht blijft het zwaarbewolkt en regenachtig. De minima liggen tussen 2 en 8 graden.

Zondag hangt er veel bewolking en valt er regelmatig wat regen. Er staat een matige tot vrij krachtige, aan zee krachtige, westzuidwestenwind. Rukwinden rond 70 km per uur. Het is zeer zacht met maxima rond 9 tot lokaal 10 graden in het centrum van het land.

Maandag is het wisselend tot soms zwaarbewolkt met nog enkele buitjes vanaf de Noordzee. In Hoog­ België hebben deze een winters karakter. De matige tot vrij krachtige westnoordwestenwind neemt geleidelijk in kracht af en wordt matig. Het is koeler met maxima rond 7 graden in het centrum.

Dinsdag zorgen drukstijgingen voor een droog weerbeeld met regelmatig wat zon. Zacht met maxima in de buurt van 8 graden bij een matige zuidwestenwind.

Woensdag hangt er veel bewolking. In de namiddag trekt een koufront door het land en valt er af en toe wat regen. De wind waait matig uit het zuidzuidwesten. Maxima van 4 tot 7 graden.

Donderdag is het licht wisselvallig met af en toe enkele opklaringen en enkele Noordzeebuien die over de hoogste toppen een winters karakter aannemen. Maxima rond 6 graden in het centrum.

Vrijdag lijkt droog te verlopen met regelmatig wat zon en maxima rond 5 graden in het centrum van het land. ’s Ochtends vriest het op veel plaatsen licht.

bron: Belga