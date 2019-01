Oceanen warmen sneller op dan verwacht

De oceanen warmen sneller op dan voorzien, zo blijkt uit nieuwe metingen waarover het wetenschappelijk tijdschrift ‘Science’ bericht. In 2018 zou bovendien een nieuwe temperatuurrecord sneuvelen. De opwarming van het zeewater geldt als één van de belangrijkste indicatoren voor de klimaatopwarming en voor de stijging van de zeespiegel. Een internationaal netwerk van 3.900 meetpunten voert al sinds 2000 metingen uit op zo’n twee kilometer onder water. Daaruit blijkt nu dat de temperatuurstijging sneller gaat dan was berekend op de VN-top rond klimaatverandering in 2013. “Het proces versnelt nog”, waarschuwen wetenschappers uit China en de VS in ‘Science’.

De opwarming van het klimaat kan het best worden afgeleid van de opwarming van het zeewater. “De oceanen absorberen het teveel aan warmte in de atmosfeer als gevolg van schadelijke broeikasgassen. De opwarming van het zeewater is dan ook een belangrijk signaal voor de opwarming van het klimaat”, aldus een wetenschapper. 2018 wordt waarschijnlijk een nieuw recordjaar voor de oceanen, net als 2017 en 2016 eerder al waren.

Door de hogere temperaturen smelt ook het ijs op Antartica sneller dan verwacht, met een stijgende zeespiegel tot gevolg. Ook het leven onder water ondervindt schade.

