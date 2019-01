Murray vreest voor snel einde tenniscarrière

Voormalig nummer 1 van de wereld, tennisser Andy Murray (ATP 230), vreest dat de Australian Open (14-27 januari) wel eens het laatste toernooi uit zijn carrière kan zijn. Dat kondigde hij vandaag in Melbourne, drie dagen voor de start van het eerste grandslamtoernooi van het jaar, in tranen aan. De 31-jarige Schot, die vorig jaar werd geopereerd aan zijn rechterheup, vertelde dat hij nog altijd niet pijnvrij kan spelen. Hij vreest dan ook dat de blessure chronisch is.

“Ik heb ernstige pijn als ik tennis,” zei de zichtbaar geëmotioneerde tweevoudig olympisch kampioen tegen verslaggevers op Melbourne Park. “Door de pijn verlies ik ook het plezier tijdens trainingen en wedstrijden. Ik heb intussen zowat alles gedaan om mijn heup te laten herstellen, maar het heeft allemaal niet veel geholpen. Ik haal niet het niveau dat ik wil halen. Ik hoop nog te kunnen deelnemen aan Wimbledon (1-14 juli). Daar zou ik graag mijn carrière willen beëindigen, maar het is mogelijk dat de Australian Open mijn laatste toernooi is. Ik ga volgende week zeker aan het toernooi beginnen. Ik weet ook niet hoe mijn lichaam zal reageren op een eventuele vijfsetter of op de hitte. Wat ik wel weet, is dat spelen met deze pijn geen prettig vooruitzicht is.”







Murray speelde gisteren een oefenpartij tegen Novak Djokovic, de huidig nummer 1 van de wereld. Bij een achterstand van 6-1 en 4-1 staakte Murray de ongelijke strijd. Vorige week ging de Schot er op het ATP-toernooi in Brisbane ook al uit in de tweede ronde.

De voormalige nummer een van de wereld en drievoudig grandslamwinnaar bereikte vijf keer de finale van de Australian Open, maar won het toernooi nog nooit. Vorig jaar kon hij door de heupblessure niet deelnemen in Australië. Hij neemt het in de eerste ronde op tegen de Spanjaard Roberto Bautista Agut (ATP 23).

Bron: Belga