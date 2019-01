Het verkeer op de snelweg E25 in Wezet (Visé) is vrijdagavond in de richting van Maastricht ernstig verstoord door een actie van gele hesjes. Dat meldt de politie. Volgens Sudpresse zou een persoon gewond geraakt zijn bij de actie. Volgens de politie is een groot aantal manifestanten afgezakt om de vrachtwagens te blokkeren ter hoogte van de afrit van Wezet. Er is een omleiding ingericht.

bron: Belga