Gele hesjes – Chauffeur die ongeval veroorzaakte nog niet opgepakt

De vrachtwagenchauffeur die vrijdagavond op de E25 in Wezet (Visé) bij Luik een geel hesje heeft aangereden, is nog niet kunnen ondervraagd worden. Dat bevestigt het parket van Luik. Men is op zoek naar de man. Bij het ongeval kwam de manifestant om het leven. Na het ongeval had de politie aan de chauffeur bevolen om zich op een parking te zetten, iets verderop. Maar toen de agenten daar ter plaatse kwamen om de man te ondervragen, bleek de vrachtwagen verdwenen. Hij wordt opgespoord.

Het ongeval gebeurde omstreeks 19.00 uur bij een actie op de snelweg E25 in de richting van Maastricht. De gele hesjes wilden er vrachtwagens blokkeren ter hoogte van de afrit Wezet. Een van hen werd aangereden door een vrachtwagen en zou op slag dood geweest zijn. De aanrijding gebeurde accidenteel. Het parket stuurde een expert ter plaatse.

bron: Belga