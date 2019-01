Fraudeonderzoek Belgisch voetbal – Vanroy neemt taak bij KV Mechelen opnieuw op, Steemans zegt voetbalwereld vaarwel

Stefaan Vanroy neemt zijn taak binnen de sportieve cel van KV Mechelen opnieuw op. In het kader van het onderzoek naar fraude en matchfixing in het Belgisch voetbal mocht hij tijdelijk geen contact hebben met de club, die voorwaarden liepen vrijdag af. “Thierry Steemans heeft dan weer laten weten niet langer actief te willen zijn in het voetbal en stopt bij KV Mechelen”, zo meldt Malinwa op de clubwebsite. Vanroy zal “voornamelijk achter de schermen” aan de slag gaan, zo klinkt het. “Zo zal hij in het belang van het onderzoek geen interviews geven.”

De voorwaarden van Olivier Somers lopen nog tot eind januari, zo meldt de club nog.

bron: Belga