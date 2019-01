Franse rapper Booba wil het met Kaaris uitvechten in Brussel (2)

De Franse rapper Booba wil het op 5 april tegen zijn rivaal Kaaris opnemen in een bokswedstrijd in Paleis 12 in Brussel. Dat maakte Booba donderdagavond zelf bekend op zijn Instagrampagina. Maar Kaaris lijkt nu niet van plan om op dat voorstel in te gaan. Enkele maanden geleden beleefde de vete tussen de rappers een hoogtepunt met een grote vechtpartij in een Franse luchthaven. Evenementenbureau Brussels Expo bevestigde aanvankelijk dat er een aanvraag voor paleis 12 is ingediend, maar dat er nog niets vaststaat. Bij het kabinet van Brussels burgemeester Philippe Close (PS) werd niet meteen gereageerd op het nieuws.

Vrijdagavond lijkt de kans erg klein dat de twee rappers elkaar ook echt zullen treffen in Brussel. Booba zegt op Instagram dat zijn rivaal weigert in te gaan op het voorstel.







In augustus 2018 ging een filmpje waarin de twee rivalen uit de Franse rapwereld en hun entourages in de Parijse luchthaven van Orly met elkaar op de vuist gingen, de hele wereld rond. De twee kemphanen, in het begin van hun muzikale carrière nog vrienden, werden begin oktober na drie weken in voorlopige hechtenis tot 18 maanden cel veroordeeld voor hun gewelddadige vechtpartij. Een hoorzitting op 17 januari moet de opgelopen schade vastleggen, maar voorlopige schattingen wijzen erop dat het gevecht voor meer dan 50.000 euro schade heeft veroorzaakt.

Sinds de ‘Slag om Orly’ trachtten zowel Booba als Karis op sociale media om elkaar te ‘dissen’ of neer te halen. Een bokswedstrijd zal nu het geschil tussen beide mannen moeten beslissen. In zijn video op Instagram verzekerde Booba dat er 300.000 euro op het spel staat, en hij de voorwaarden voor het contract al had doorgestuurd naar de manager van Kaaris.

bron: Belga