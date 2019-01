David Goffin: “Zou triest zijn als Murray al zou moeten stoppen met tennis”

Het was vandaag in Australië het nieuws van de dag. Andy Murray (ATP 230) kondigde in Melbourne tijdens een persconferentie aan dat hij vreest voor het einde van zijn carrière. De 31-jarige Schot, drievoudig grandslamwinnaar, kan door een steeds terugkerende heupblessure niet pijnvrij spelen. Ook onze landgenoot David Goffin (ATP 22) schrok van het nieuws. “Ik wist niet dat dit wel eens zijn laatste toernooi zou kunnen worden”, viel de Luikenaar uit de lucht. Goffin speelde in zijn carrière zeven maal tegen de Schot en kon hem slechts één keer verslaan. “Ik heb zijn situatie niet van dichtbij gevolgd, maar dit is triest nieuws. Het zou heel jammer zijn als zo’n speler nu al moet stoppen. Nog niet zo lang geleden was hij nog nummer één van de wereld en speelde hij schitterend tennis.”

“In ons vak is zorg dragen voor je lichaam zo enorm belangrijk”, vervolgde Goffin. “Het is ons belangrijkste instrument. Maar soms zegt het lichaam gewoonweg stop. Dat zal het geval zijn voor hem. Hij heeft de voorbije jaren erg veel wedstrijden gespeeld. Je wordt niet zomaar nummer één van de wereld. Eerst was er sprake van een operatie, maar wilde hij zich niet laten opereren. Vervolgens heeft de ingreep toch plaatsgevonden. Murray is overigens niet de enige speler met zulke problemen. Ook Federer, Nadal en Djokovic sukkelen of sukkelden met kwaaltjes en hebben operaties ondergaan. Dat geldt ook voor mij na mijn val in de Davis Cup (in 2013 voor de confrontatie met Israël, red.), toen ik geopereerd ben aan de pols.”







Bron: Belga