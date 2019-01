CSI-W-jumping Bazel – Niels Bruynseels wint tweede keer Grote Prijs van Bazel

Niels Bruynseels heeft vrijdag in het Zwitserse Bazel voor de tweede keer de 5 sterren Grote Prijs jumping gewonnen en zet zo zijn nominatie voor ‘Ruiter van het Jaar’ kracht bij. Niels Bruynseels won twee jaar geleden met het Belgisch Warmbloed Paard (BWP) Gancia de Muze al de Grote Prijs van Bazel. Vrijdag had hij de 10-jarige hengst Delux van T&L van het Belgische stamboek SBS onder het zadel om deze Grote rijs een tweede keer op zijn naam te zetten. Daarvoor moest hij wel tot het uiterste gaan. De Fransman Philippe Rozier had immers met Cristallo A LM als eerste van de 14 combinaties die de barrage mochten rijden een bijzondere snelle finaleronde van 37.47 op de tabellen gezet. Uiteindelijk bleken Niels Bruynseels en Delux van T&L de enigen, die met een chrono van 36.81 onder deze tijd konden blijven. De Nederlander Marc Houtzager, die met Sterrehof’s Calimero onmiddellijk na onze landgenoot de finale mocht rijden, haalde alles uit de kast. Maar hij kwam 4 honderdsten van een seconde te laat binnen om de zege te kunnen pakken.

Als Niels Bruynseels zondag in de wereldbekerwedstrijd hetzelfde niveau kan halen, dan is de kwalificatie voor de WB-finale (3 tot 7 april in het Zweedse Göteborg) binnen.

bron: Belga