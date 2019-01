Congolese verkiezingen: kiescommissie roept VN op nieuwe autoriteiten te steunen

Corneille Nangaa, voorzitter van de Congolese kiescommissie Céni, heeft de VN-Veiligheidsraad opgeroepen om de nieuw verkozen autoriteiten in Congo te steunen. Hij waarschuwde voor het schrappen van de, fel gecontesteerde, uitslag. De Congolese bisschoppenconferentie (Cenco) wil dan weer dat de Veiligheidsraad de kiescommissie oproept om de processen-verbaal van de presidentsverkiezingen van 30 december te publiceren. “We hebben vandaag een verkozen president” en de nieuwe autoriteiten “moeten gesteund worden door de internationale gemeenschap”, zei Nangaa tijdens een videogesprek met de Veiligheidsraad. Dat de invloedrijke katholieke kerk in het land als eerste de uitslag in twijfel trok, bleek voor de man geen verrassing, omdat dit nog al gebeurd is.

“Er zijn slechts twee opties voor de geschillen”, dixit Nangaa. “Ofwel worden de resultaten van Céni bevestigd, ofwel worden de verkiezingen geannuleerd. De verkiezing schrappen zou betekenen dat de huidige instellingen hun werk voortzetten”, verwees hij naar huidig president Joseph Kabila, die sinds 2001 aan de macht is.







De topman van de kiescommissie sprak dus niet over een hertelling van de stemmen, zoals Martin Fayulu vraagt. Fayulu won naar eigen zeggen de verkiezingen met 61 procent en de katholieke kerk duidde hem als winnaar aan, op basis van eigen waarnemers. Bij de Céni kwam echter Felix Tshisekedi als winnaar uit de bus, die andere opposant. De laatste dagen deden geruchten de ronde dat er een akkoord gesloten werd tussen Tshisekedi en uittredend president Joseph Kabila. Kabila’s kandidaat, Emmanuel Ramazani Shadary, strandde volgens Céni op de derde stek.

Eveneens via een videoconferentie brak de bisschoppenconfentie een lans voor de vrijgave van de pv’s. Dat moet de “twijfel uit de weg ruimen en de gemoederen bedaren”, verklaarde Marcel Utembi, de aartsbisschop van Kisangani. “De gepubliceerde resultaten komen niet overeen met de gegevens van de waarnemingsmissie van Cenco.” Hij legde uit dat ze hun cijfers verzamelden bij 7.886 kiesbureaus. Het resultaat van hun waarnemingen heeft een foutenmarge van 1 procent en is voor 95 procent betrouwbaar, klonk het.

Volgens Marc Pecsteen, de Belgische ambassadeur bij de VN, moet Céni blijk geven van “maximale transparantie” door de pv’s vrij te geven.

Bron: Belga