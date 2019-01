Aanslag Joods Museum: Mehdi Nemmouche zou dag voor aanslag in Joods Museum geweest zijn

Mehdi Nemmouche, de hoofdverdachte voor de aanslag op het Joods Museum van België, zou de dag voor de aanslag in het museum geweest zijn. Dat blijkt tenminste uit bewakingsbeelden van het museum, zo staat in de akte van beschuldiging die het federaal parket voorleest op het Brusselse assisenhof. Nemmouche staat er samen met Nacer Bendrer terecht voor de aanslag. Op de beelden van de bewakingscamera’s van het Joods Museum duikt op 23 mei 2014, rond 15.30 uur een man op die een kort gesprek heeft met musuemmedewerker Alexandre Strens en vervolgens vertrekt. De man draagt een donker kostuum met een lichtkleurig hemd en een das met lichte en donkere kleuren.

Die beelden zijn herhaaldelijk geanalyseerd en vergeleken met bewakingsbeelden van de aanslag en andere elementen van het dossier. Daaruit blijkt dat de man die op 23 mei te zien is qua fysionomie overeenkomt met de dader van de aanslag, en zijn haarkleur, -implanting en coupe overeenstemt met het haar van Mehdi Nemmouche. De kleren van de man op 23 mei lijken ook sterk de kleren die Mehdi Nemmouche aanhad bij zijn arrestatie in Marseille, net als zijn schoenen. Die schoenen vertonen ook een zekere gelijkenis met de schoenen van de schutter.







Een verdere analyse door een speciale dienst van de federale politie wees bovendien uit dat de man die op 23 mei te zien is, overeenkomt met de foto’s van Mehdi Nemmouche, dat de dader van de aanslag dezelfde man is als degene die op 23 mei te zien is, en dat de man die in Marseille is opgepakt, dezelfde is als de man die op 23 mei te zien is.

