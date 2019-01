Aanslag Joods Museum: drie slachtoffers zijn snel gestorven, schutter gebruikte twee wapens

Drie van de vier slachtoffers van de aanslag op het Joods Museum zijn zeer snel gestorven. Het gaat om Emanuel en Miriam Riva en museummedewerkster Dominique Sabrier. Het vierde slachtoffer, museummedewerker Alexandre Strens, overleed pas op 6 juni 2014. Het echtpaar Riva en Alexandre Strens werden met hetzelfde wapen neergeschoten, een handvuurwapen van kaliber .38, en Dominique Sabrier met een automatisch geweer van het kaliber 7,62. Dat blijkt uit de rapporten van de wetsartsen en wapenexperten die geciteerd worden in de akte van beschuldiging van het federaal parket. Zowel Emanuel als Miriam Riva werd met een kogel in de nek neergeschoten, telkens een kogel van het kaliber.38. Zij overleden allebei vrijwel direct aan de gevolgen van dat schot. Alexandre Strens werd in het voorhoofd geraakt door een kogel van hetzelfde kaliber en overleed pas weken later, al was zijn toestand op de dag na de aanslag al meer dan zorgwekkend, om niet te zeggen hopeloos.

Dominique Sabrier werd geraakt door drie kogels van het kaliber 7,65. Eén raakte haar in de rechtervoorarm, een tweede in het aangezicht en een derde in het hoofd. Ook zij overleed heel snel.







Uit de analyses van de wapendeskundigen is gebleken dat Emanuel Riva, Miriam Riva en Alexandre Strens werden neergeschoten met de revolver die Mehdi Nemmouche bij had toen hij op 30 mei 2014 in Marseille werd gearresteerd. De kalasjnikov die hij toen bij had, bleek dan weer het wapen te zijn waarmee Dominique Sabrier was neergeschoten. Op die kalasjnikov werd ook het DNA van Nemmouche aangetroffen. Op de revolver zat zijn DNA niet, maar daarop zaten dan wel weer twee vingerafdrukken van de man.

bron: Belga