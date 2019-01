Zo verzorg je je nieuwe tattoo

Na maanden twijfelen heb je eindelijk de moed bij elkaar gesprokkeld om die gewilde tattoo te laten zetten. Je gaat naar de tattoo shop en voor je het weet staat hij erop. Maar hoe zorg je ervoor dat die tattoo zo snel mogelijk – en goed – geneest?

1. Luister naar je tattoo artist

Elke tattoëerder heeft zo zijn eigen trucjes. Zelfs binnen een en dezelfde tattoo shops kan het verzorgingsadvies verschillen. Laat je niet in de war brengen en luister eerst en vooral naar jouw tattoo artist. Vaak krijg je een papiertje mee waarop alle stappen mooi uitgelegd staan.

2. Was je tatoeage zachtjes







Meestal zal men je adviseren om je tattoo de eerste uren bedekt te houden en vervolgens te wassen. Dat doe je met lauw water en een milde zeep, om de huid vooral niet nog meer te irriteren.

3. Verzachtende zalf

Daarna smeer je nieuwe kunstwerkje in met verzachtende zalf. Je tattoo artist zal je een specifiek middeltje aanbevelen – vaak gaat het om een ongeparfumeerde, hydraterende crème. Denk bijvoorbeeld aan Bepanthen, dat ook wel voor luieruitslag wordt gebruikt. Niet heel sexy dus, maar wel zacht voor de huid. Als de zalf erop zit, laat je de tattoo ofwel bloot, ofwel bedek je hem met vershoudfolie. Ook hierover zal je tattoëerder je adviseren.

4. Houd de tattoo proper en droog

Het is aan te raden om je tatoeage op z’n minst gedurende een maand niet in water te weken. Neem gerust een douche, maar een bad nemen of gaan zwemmen doe je beter niet. Zorg er ook voor dat je kleding niet te irriterend is en vermijd dus schurende stofjes.

5. Vermijd blootstelling aan de zon

Tijdens het helingsproces kan je je tattoo beter helemaal uit de zon houden. Maar ook eens hij genezen is, is het belangrijk om je tatoeage te beschermen met zonnebrand met een hoge factor. Tattoos kunnen namelijk makkelijk verkleuren, zeker als er verschillende kleurtjes werden gebruikt.

6. Wees geduldig en krab niet!

Afhankelijk van hoe groot je tattoo is, kan het heel wat maanden duren voor hij volledig genezen is. Dunne lijntjes kunnen al na een week helemaal oké zijn, maar voor ingewikkelde designs ligt het ook wat ingewikkelder. Luister naar het advies van je tattoo artist en hydrateer je huid voldoende. Vermijd daarbij agressieve producten. Tijdens het genezingsproces kan je tatoeage lichtjes jeuken – dat hoort erbij. Krab vooral niet en pulk niet aan eventuele korstjes, want dan kan je je tattoo deels wegkrabben. Als je tattoo dagenlang rood, heet of bloederig is, is hij mogelijk ontstoken. Ga in dat geval naar je tattoo artist voor advies.

7. Laat je tattoo bijwerken

Moest er toch een stukje van je tattoo ‘verloren’ gaan, ga dan na ongeveer zes weken terug naar de tattoo shop. Normaal gezien herstellen ze dit gratis om een goede klantenservice te verzekeren. En daarna is het tijd om te genieten van die nieuwe tatoeage!