Nederlandse rapper Frenna covert ‘Daar Gaat Ze’

‘Daar Gaat Ze’ van Clouseau is een van die nummers die iedereen kan meezingen. In Vlaanderen kan je het liedje uit 1990 gerust een klassieker noemen. En klassiekers zijn nu eenmaal verleidelijk covermateriaal.

De Nederlandse rapper Frenna waagde zich aan het nummer. Hij liet zich daarbij helpen door het Belgische dj-duo Dimitri Vegas & Like Mike. Als je niet meteen een gezicht kan plakken op de naam Frenna, ben je niet de enige. Bij deze dus een foto ter verduidelijking.







Een volledige versie van de cover is nog niet beschikbaar, maar Frenna deelde een royaal voorproefje op Youtube. Voor zij die niet alle tekst herkennen: geen zorgen, het gaat inderdaad om een aangepaste versie. De beat is alleszins aanstekelijk, maar we zijn niet zeker of we het resultaat echt kunnen smaken.