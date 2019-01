Lifehack voor meer energie

De eerste Metro Weekend van 2019 is er hopelijk één die je zin geeft om erin te vliegen. Of je nu goede voornemens gemaakt hebt of niet, dat nieuwe jaar voelt telkens weer aan als de eerste schooldag.

Maar in deze donkere wintermaand ontbreekt het mij aan energie om mijn goede voornemens te halen. De zogenaamde januaridip heeft me te pakken. Na de eindejaarsperiode heb ik niet meer die gezellige feestdagen om me aan op te warmen, en dat terwijl de zon zich al weken niet laat zien.

Your Energy Journal

In een poging mijn humeur op te krikken, greep ik ‘Your Energy Journal’ beet. Dit boek is een variant op de populaire ‘Bullet Journal’, een soort notitieboek dat je zelf ontwerpt en je doorheen je dag loodst. Omdat ik zonder tekentalent ben geboren, ging ik voor een kant-en-klaar exemplaar.

‘Your Energy Journal’ belooft me meer energie als ik dagelijks tien minuten oefeningen uit het boek maak. Het ritueel begint met ademhalingsoefeningen, daarna maak ik een emotionele, fysieke, sociale en financiële evaluatie van mijn dag, beschrijf ik drie momenten die me vandaag deden glimlachen en maak ik goede (en realistische) voornemens voor morgen. De inspirational quotes en leuke tekeningen fleuren de boel op. Die tien minuten me-time doen me goed. Een leuke gids voor meer balans!

Leen Adams & Karolien Emmers, Your Energy Journal, Lannoo, 192 p., 14,95 euro

Janne Vandevelde

Coördinator Metro Weekend

Instagram @jannevandevelde