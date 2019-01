Je kan mensen afluisteren met je Apple AirPods

Apple AirPods zijn die gekke oortjes zonder draad waarmee je steeds meer mensen ziet rondlopen. Nu blijkt dat ze er niet alleen raar uitzien, maar ook je privacy in gevaar brengen. Het is namelijk heel makkelijk om mensen af te luisteren als je in het bezit bent van de AirPods.

‘Live Listen’

De truc is om de ‘Live Listen’-functie in te schakelen. Die vind je in de vorm van een oortje tussen de andere pictogrammen op je telefoon – waar je ook je zaklamp, alarm en dergelijke kan vinden. De pret begint als je AirPods zijn aangesloten op je telefoon en je ‘Live Listen’ hebt aanstaan.







Afluisteren

Wil je graag weten wat je collega’s zeggen wanneer jij er niet bent? Of zit je op café met vrienden en denk je dat ze iets voor je verzwijgen? Laat dan gewoon je smartphone met de ‘Live Listen’-functie aan op tafel liggen. De techniek is niet alleen een soort van hoorapparaat, maar kan ook als spionagemateriaal dienen. Verlaat simpelweg de kamer met je AirPods in je oren en je hoort alles wat er gezegd wordt. Opgelet: anderen kunnen dit natuurlijk ook met jou doen, dus vertrouw niemand.