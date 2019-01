Dierbaar voorwerp van Klaasje Meijer (K3) gestolen

Pijnlijk nieuws voor Klaasje Meijer, die het slachtoffer is geworden van diefstal. Daarbij werd haar dwarsfluit ontvreemd, en dat doet de K3-zangeres erg pijn.

Klaasje Meijer heeft niet alleen een zangtalent, ze kan ook enorm goed dwarsfluit spelen. Vroeger gaf ze zelfs nog dwarsfluitles aan kinderen. Onlangs liet de 23-jarige Nederlandse haar blaasinstrument even in de auto liggen. Toen ze terugkwam, was de dwarsfluit verdwenen.

Hoge emotionele waarde







Erg pijnlijk, want Klaasje was heel gehecht aan het instrument. “Die diefstal heeft mij dit jaar al veel pijn gedaan. Moet je weten dat ik die ook nodig had voor een show van K3. Bovendien had die dwarsfluit voor mij een hoge emotionele waarde. Ze was vroeger nog van mijn tante geweest en ik ben er op beginnen spelen toen ik zes jaar was”, vertelt ze in Dag Allemaal.

Niet alleen haar dwarsfluit werd uit haar auto gestolen. “Ook mijn jas is toen gestolen. Dus ik heb een hele mooie nieuwe jas gekocht. Ik ben wel heel blij met die nieuwe jas!”, klinkt het.

Hieronder speelt Klaasje op de bewuste dwarsfluit: