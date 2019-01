Bizar. Chocolade kan je hoest verzachten

Goed nieuws voor chocoladeverslaafden – en zijn we dat niet allemaal? Onderzoekers hebben aangetoond dat chocolade zou helpen tegen die vervelende hoest. Begin al maar met inslaan!

Theobromine

Veel kans dat je niet weet wat theobromine is. Het is een bittersmakend alkaloïde en behoort tot dezelfde familie als cafeïne. Theobromine komt met name voor in cacao, het hoofdbestanddeel van chocolade. En laat dat nu goed nieuws zijn. Wetenschappers aan de Britse University of Hull hebben immers een onderzoek uitgevoerd naar het effect van theobromine op je hoest. Wat blijkt? Het stofje verzacht je vervelende gekuch!

Chocolade vreten







De onderzoekers testten 300 proefpersonen met een aanhoudende hoest. Gedurende een week moesten zij tweemaal per dag een gram theobromine innemen. Nadien gaf 60% van de deelnemers aan dat ze minder moesten hoesten. Als je het middeltje zelf wil toepassen, kan je wel best zwarte chocolade proberen. Die bevat namelijk twee keer zoveel theobromine als melkchocolade. En vergeet ook niet dat chocolade veel vetten en cholesterol bevat. Maar je moet er nu eenmaal iets voor overhebben als je wil genezen natuurlijk.