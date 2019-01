“VS blijft standvastige partner in Midden-Oosten”

Ondanks de plotse aankondiging van de Amerikaanse president Donald Trump, over de terugtrekking van zijn troepen uit Syrië, blijven de Verenigde Staten en hun president een “standvastige partner” in het Midden-Oosten. Dat heeft de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo vandaag in Caïro gezegd. Met een meerdaagse tour door de regio probeert Washington de zorgen van zijn bondgenoten over het Amerikaanse beleid te verkleinen. De zwaarste kritiek was voor Iran, die Pompeo omschreef als “de grootste bedreiging van allemaal” in het Midden-Oosten. Trump deed de verrassende aankondiging vorige maand, tot verbazing van de landen in het Midden-Oosten en de rest van de wereld. Washington trekt zich terug omdat de terreurgroep IS in Syrië is verslagen, zo redeneert Trump. In Caïro gaf Pompeo geen details over de planning van die terugtrekking.

“Jullie voeren deze gevechten niet alleen”, zei Pompeo in Caïro. “De strijd tegen IS, al-Qaeda en andere terreurgroepen gaat verder. Amerika zal zich niet terugtrekken tot wanneer het gevecht tegen het terrorisme afgelopen is.” Tegelijk vroeg hij meer engagement van de Amerikaanse partners in het Midden-Oosten.







Pompeo greep deze tour aan om opnieuw Iran over de hekel te halen. “Wij hebben er nooit van gedroomd het Midden-Oosten te domineren”, aldus Pompeo. “Kunt u hetzelfde zeggen van Iran?”

Er werd uitgekeken naar Pompeo’s toespraak in Caïro over het Amerikaanse beleid in het Midden-Oosten, die wordt beschouwd als een antwoord op de speech die Trumps voorganger Barack Obama in 2009 in Caïro hield, en die bedoeld was om de slechte banden met de Arabische landen te helen. Pompeo zei onder meer dat Washington “via de diplomatie” zal blijven werken aan het verjagen van Iran uit Syrië, ook na de terugtrekking van de Amerikaanse troepen. Hij haalde ook uit naar Obama, zonder hem bij naam te noemen. Hij zou het Iraanse regime “aangemoedigd” hebben en “de brutaliteit van het islamradicalisme” onderschat hebben.

Pompeo was gisteren in Egypte aangekomen. Eerder deed hij al Jordanië en, onaangekondigd, Irak aan. Na Egypte volgen nog Bahrein, de Verenigde Arabische Emiraten, Qatar, Saoedi-Arabië, Oman en Koeweit. Die zes laatste landen maken deel uit van de Samenwerkingsraad van de Arabische Golfstaten (GCC). Binnen de GCC is er al meer dan een jaar zware onenigheid tussen Qatar en de andere landen, over de vermeende banden tussen Qatar en Iran. Verwacht wordt dat Pompeo de zes zal oproepen een punt te zetten achter dat conflict en te focussen op de isolatie van Iran.

In Caïro had Pompeo ontmoetingen met de Egyptische president Abdelfattah al-Sissi en zijn minister van Buitenlandse Zaken Sameh Shoukry.

