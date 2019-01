Twee bemanningsleden van gecrashte Franse Mirage zijn omgekomen

De twee bemanningsleden van het gevechtsvliegtuig dat woensdag in het oosten van Frankrijk is gecrasht, zijn allebei omgekomen. Dat heeft de Franse Defensieminister Florence Parly donderdagavond laten weten in een persbericht. “De zoekwerkzaamheden naar de Mirage 2000D, waarvan het signaal woensdagvoormiddag verloren ging, hebben jammer genoeg geleid tot de bevestiging van het overlijden van de twee bemanningsleden”, meldt Parly. Over de precieze omstandigheden van het ongeval is nog geen duidelijkheid. Parly biedt de nabestaanden haar medeleven aan. Vrijdag trekt ze naar de luchtmachtbasis van Nancy-Ochey, waar het vliegtuig gestationeerd was.

De Mirage was woensdag rond 11 uur van de radar verdwenen tijdens een trainingsvlucht.

Brokstukken van het vliegtuig, net als stukken parachutestof, werden teruggevonden in moeilijk toegankelijk bergachtig gebied in de Jura.

Bron: Belga