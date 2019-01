Trumps ex-advocaat Cohen gaat voor Congres getuigen

Trumps vroegere advocaat Michael Cohen gaat op 7 februari getuigen voor een commissie van het Huis van Afgevaardigden. Hij heeft beloofd “een volledig en geloofwaardig verslag” te geven van zijn werk voor de huidige Amerikaanse president. Dat melden Amerikaanse media. Cohen was tot voor enkele maanden Trumps persoonlijke advocaat, en betaalde in Trumps opdracht onder meer zwijggeld aan vrouwen die beweren een affaire met de president gehad te hebben. Daarnaast is hij op de hoogte van veel van Trumps deals, als vastgoedmakelaar, maar ook als presidentskandidaat en president.

Speciaal aanklager Robert Mueller en aanklagers in New York voeren hiernaar ook onderzoek.

Verwacht wordt dat deze zitting met bijzondere aandacht gevolgd zal worden, omdat ze de president verder kunnen beschadigen en de ernst van zijn juridische problemen kunnen verduidelijken. “Ik kijk ernaar uit het voorrecht te hebben een platform aangeboden te krijgen waar ik een volledig en geloofwaardig verslag kan geven van de gebeurtenissen die zich voorgedaan hebben”, schrijft Cohen in een verklaring.

In augustus pleitte Cohen schuldig aan belastingfraude en schendingen van de wet op de campagnefinanciering. In de rechtbank zei Cohen dat die schendingen het gevolg waren van betalingen die hij maakte op aandringen van een vroegere cliënt, Donald Trump dus. In november pleitte hij ook schuldig aan meineed tegen het Congres.

