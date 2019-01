Het treinverkeer tussen Kortrijk en Roeselare is donderdag sinds kort voor 21 uur opnieuw mogelijk. Dat meldt spoornetbeheerder Infrabel. Bij werken in het station van Ingelmunster raakten glasvezelkabels beschadigd, waardoor het treinverkeer tussen Kortrijk en Roeselare sinds 9.15 uur onderbroken was. De beschadigde kabels in Ingelmunster zijn door Infrabel hersteld. Er blijven tot het einde van de avond wel nog gevolgvertragingen mogelijk, luidt het.

bron: Belga