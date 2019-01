Toch weer Vlaamse handelsmissie naar Saoedi-Arabië

In maart vertrekt een nieuwe economische missie naar Saoedi-Arabië, ondanks eerdere uitspraken van Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA). Dat schrijven De Standaard en Het Nieuwsblad vandaag. De groepszakenreis wordt georganiseerd door het overheidsagentschap Flanders Investment and Trade (FIT). Vorig jaar trok regeringspartij N-VA nog alle registers open tegen de mensenrechtenschendingen in Saoedi-Arabië, toen naar aanleiding van het Saoedische zitje in de ­VN-Commissie voor de Vrouwenrechten. Bourgeois kondigde in het parlement aan geen economische missies meer te organiseren naar het land. Sindsdien is de politieke situatie in Saoedi-Arabië er niet meteen op verbeterd.

Toch ziet Bourgeois vandaag geen graten in de handelsmissie. “Dit is een autonome beslissing van het FIT, op vraag van de bedrijven, voor een zuiver economische missie. In die zin is de minister-president er dus niet politiek bij betrokken en blijft hij dus consequent”, zegt zijn woordvoerster. Over de eerdere uitspraken van Bourgeois benadrukt ze dat er “twee soorten economische missies” zijn. “Diegene die hij zelf organiseert, en diegene die het FIT autonoom vastlegt. Hij sprak toen alleen over die eerste, dat hadden we toen misschien duidelijker moeten uitleggen.”







De Vlaamse regering kan wel degelijk de lijnen uitzetten van het beleid bij het FIT, maar Bourgeois is niet van plan om op de rem te staan. “Het gaat over sectoren met onschuldige producten”, zegt zijn woordvoerster. Ook het FIT zelf is zich van geen kwaad bewust. “Zolang er geen algemeen embargo komt uit België, Europa of de VN en wij geen wapens exporteren, is er geen bezwaar mogelijk”, zegt projectbeheerder Mohsin Abbas.

Oppositiepartijen Groen en sp.a stellen zich wel vragen.

bron: Belga