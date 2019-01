Spijbelende klimaatjongeren: “Politiekers, get your shit together”

De actie “Spijbelen voor het klimaat” in Brussel is een groot succes. De opkomst is groot en de boodschap van de jongeren klinkt luid en duidelijk. Zij zullen niet meer zwijgen, verzekeren ze. “Politiekers, get your shit together”, zegt organisatrice Anuna De Wever. Het is duidelijk dat heel veel jongeren zich zorgen maken over het klimaat, maar het is een doorn in het oog van de jongeren dat hun stem in de klimaatkwestie niet ernstig genomen wordt. Al spijbelend willen ze een duidelijk signaal geven dat hun toekomst op het spel staat.

“Er zijn andere manieren om actie te voeren. Dat was toen 75.000 mensen betoogden tijdens de klimaatmars, maar dat is volledig genegeerd. Ons enige drukkingsmiddel is niet naar school gaan, net zoals een arbeider die staakt in zijn bedrijf. Wij doen hetzelfde met de regering”, zegt de 17-jarige Anuna De Wever, die samen met de 19-jarige Kyra Gantois het spijbelprotest lanceerde.







Klimaat moet voor de jongeren een centraal thema worden in de volgende legislatuur en België kan op die manier in hun ogen een voortrekkersrol spelen op internationaal vlak. Indien er voor de jongeren geen toekomst blijkt te zijn door de klimaatopwarming, heeft naar school gaan schijnbaar geen zin meer.

“Natuurlijk heeft naar school gaan en studeren wel zin, maar alle wetenschap die daaruit komt, wordt genegeerd door de politici. Dat is een contradictie”, aldus Anuna De Wever.

bron: Belga