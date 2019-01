Sneeuwlawine als gerecht in restaurant van Zwitsers hotel

In het oosten van Zwitserland is een lawine tot in het restaurant van een berghotel gedonderd en heeft daar meerdere mensen verwond. Dit heeft de plaatselijke politie bekendgemaakt. Op de Schwägalp in het kanton Appenzell Ausserrhoden kwam er sneeuw naar beneden. De sneeuwmassa begroef voertuigen en donderde ook het restaurant van het hotel Säntis binnen. Delen van het restaurant raakten bedolven.

Meerdere mensen raakten gewond, hoeveel is nog niet duidelijk. De hulpdiensten zoeken nog naar mogelijke vermisten.







De Schwägalppas bevindt zich op ongeveer 1.300 meter hoogte.

bron: Belga