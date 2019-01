Meer dan zestig doden door koude in Oekraïne

Als gevolg van de ijskoude temperaturen zijn de voorbije weken in Oekraïne meer dan zestig mensen om het leven gekomen. Dat blijkt uit de officiële cijfers van het Oekraïense ministerie van Volksgezondheid. Sinds december werden ook al zowat 900 mensen wegens onderkoeling naar het ziekenhuis gebracht. De afgelopen nachten is de temperatuur op verschillende plaatsen in het land tot -20°C gezakt. De overheid probeert zo veel mogelijk daklozen te helpen, door hen in tenten of openbare gebouwen warme thee aan te bieden.

Vorige winter waren in Oekraïne meer dan 160 mensen om het leven gekomen door de kou.







Daarnaast eist het koude weer ook in Rusland doden. In de deelrepubliek Boerjatië, in het zuidoosten van Siberië, is de temperatuur tot vijftig graden onder het vriespunt gezakt. De overheid maakt melding van meer dan tien doden. Verschillende slachtoffers zouden onder invloed van alcohol de weersomstandigheden onderschatten.

Bron: Belga