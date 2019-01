Job Cohen wordt voorzitter van WOII-commissie bij Nederlandse spoorwegen

In Nederland wordt voormalig PvdA-leider, staatssecretaris en burgemeester van Amsterdam Job Cohen voorzitter van de commissie die onderzoekt hoe de Nederlandse Spoorwegen (NS) schadevergoedingen kunnen betalen aan mensen die in de Tweede Wereldoorlog op transport zijn gezet. Het gaat niet alleen om Joden, maar ook om andere Holocaust-slachtoffers zoals Roma en Sinti of hun nabestaanden.

Cohen denkt zeker een half jaar, maar mogelijk een jaar of langer nodig te hebben. De commissie, die voluit Individuele Tegemoetkoming Slachtoffers WOII Transporten NS heet, bestaat naast Cohen uit juriste en mensenrechtenactiviste Lilian Gonçalves, historica Ellen van der Waerden en advocaat Eva van Ingen die optreedt als secretaris van de commissie.

De WOII-commissie NS opent binnenkort een contact- en informatiepunt. “Wie denkt in aanmerking te komen voor een schadevergoeding, kan zich daar vanaf dat moment melden”, aldus een woordvoerder van NS.

“De opdracht van de commissie is om op morele gronden over te gaan tot individuele tegemoetkoming aan een nader vast te stellen groep overlevenden en directe nabestaanden”. NS maakte eind november vorig jaar bekend individuele schadevergoedingen te gaan betalen aan overlevenden en nabestaanden van de Holocaust. NS-topman Roger van Boxtel sprak daarover enkele keren met Salo Muller (82). Diens ouders werden door de Nederlandse spoorwegen naar doorgangskamp Westerbork vervoerd.

“Wij zijn blij dat we onafhankelijke commissieleden hebben gevonden met veel gezag en bestuurlijke ervaring die ook direct van start gaan”, aldus Van Boxtel donderdagavond. “Ik heb er het volste vertrouwen in dat deze commissie het pad dat Salo Muller en NS zijn ingeslagen goed gaat aflopen en dat zij het evenwicht vindt tussen de gewenste snelheid en noodzakelijke zorgvuldigheid.”

NS beschouwt de Tweede Wereldoorlog als een zwarte bladzijde in de geschiedenis van het bedrijf omdat het toen treinen heeft laten rijden in opdracht van de Duitse bezetter. Het spoorbedrijf verdiende daar een paar miljoen gulden mee. In september 2005 bood NS al excuses aan voor zijn rol tijdens de bezetting.

Bron: Belga