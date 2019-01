Europees Parlement houdt verbod op weekendrust in vrachtwagen overeind

De transportcommissie van het Europees Parlement wijst langere rijtijden voor vrachtwagenchauffeurs en weekendrust in de cabine van de hand. Dat is gebleken bij een nieuwe stemming over de arbeidsomstandigheden in de sector. Voor de Europese verkiezingen wordt er alvast niet meer gemorreld aan de rij- en rusttijden. Het Europees Parlement buigt zich al maanden over de rij- en rusttijden voor vrachtwagenchauffeurs, de detachering van chauffeurs en de mogelijkheden tot cabotage. Nadat het halfrond het in juli al niet eens was geraakt over aanpassingen om de strijd tegen sociale dumping in de sector te versterken, nam de transportcommissie donderdag opnieuw stelling in.

Opnieuw wees een meerderheid van de parlementscommissie nieuwe rij- en rusttijden van de hand. Zo blokkeerden de parlementsleden een voorstel waardoor chauffeurs tot twee keer per week 16 uur aan een stuk achter het stuur zouden mogen blijven. Ze hielden ook vast aan het verbod op weekendrust in de cabine, zoals dat in België bestaat. “Dat is niet alleen cruciaal vanuit sociaal oogpunt, maar ook voor de veiligheid op de weg”, aldus een tevreden Ivo Belet (CD&V).







De afwijzing betekent dat er voor de Europese verkiezingen alvast niets meer verandert aan de huidige rij- en rusttijden. Ook het voorstel over de toepassing van de detacheringsregels op de sector haalde de eindstreep donderdag niet. De parlementsleden schaarden zich enkel achter de nieuwe regels voor cabotage.

bron: Belga