David Goffin opent tegen Chileen Christian Garin op Australian Open

David Goffin (ATP 22) neemt het in de eerste ronde van de Australian Open op tegen de Chileen Christian Garin (ATP 86). Vandaag werd in Melbourne geloot voor het eerste grandslamtoernooi van het jaar. Het wordt het eerste onderlinge duel tussen de 28-jarige Goffin en de 22-jarige Garin.

Bij kwalificatie speelt Goffin, het 21e reekshoofd, tegen de Spanjaard Marcel Granollers (ATP 110) of de Roemeen Marius Copil (ATP 61). In de derde ronde is de Rus Daniil Medvedev (ATP 16) een mogelijke tegenstander. Als Goffin de achtste finales haalt, botst hij vermoedelijk op de Serviër Novak Djokovic (ATP 1), het eerste reekshoofd en zesvoudig winnaar ‘down under’.







Vorig jaar verloor Goffin in de tweede ronde van de Fransman Julien Benneteau.

Steve Darcis (ATP 315) is in de eerste ronde gekoppeld aan de Kroaat Borna Coric (ATP 12), het elfde reekshoofd. De Luikenaar maakte vorige week zijn comeback op de ATP Tour na ruim een jaar afwezigheid door een pijnlijke elleboog. Hij haalde meteen de halve finales van het toernooi in het Indiase Pune.

De 34-jarige Darcis speelde nog nooit tegen de 22-jarige Coric.

Titelverdediger Roger Federer (ATP 3) opent zijn toernooi tegen de Oezbeek Denis Istomin (ATP 99). Djokovic mag het opnemen tegen een qualifier. Dat wordt mogelijk Kimmer Coppejans (ATP 216), als die vrijdag ook zijn derde kwalificatiewedstrijd wint.

