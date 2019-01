Apps voor boeren, gps voor tractoren en drones op elfde landbouwbeurs in Gent

In Gent start vandaag Agriflanders, de grootste landbouwbeurs van Vlaanderen, met een hele reeks technologische snufjes voor boeren. De sector kreunt onder beperkte winstmarges en uitdagende weersomstandigheden zoals de aanhoudende droogte in de zomer van 2018. Er is dan ook veel aandacht voor technologische ontwikkelingen om boeren te ondersteunen, zoals apps voor boeren, drones om graansoorten te selecteren en gps-technologie voor tractoren.

Agriflanders opent haar elfde editie in het Gentse Flanders Expo, waar de komende dagen zowat 70.000 bezoekers worden verwacht. Op 26.000 vierkante meter staan circa 350 standhouders opgesteld: organisaties zoals Boerenbond en het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek ILVO en vooral bedrijven die handelen in veevoeders, stallen, mechanische hulpmiddelen en technologische snufjes.

Voor het eerst zal op de landbouwbeurs een varkensveiling gebeuren via een videoconferentie, een gevolg van de quarantainemaatregelen die zijn opgelegd, nadat in de provincie Luxemburg het Afrikaanse varkenspestvirus is vastgesteld.







Een andere primeur op de landbouwbeurs is ‘Taintstop’, een voedingssupplement dat berengeur, de sterke geur bij het opwarmen van varkensvlees, doet verdwijnen. Landbouwbedrijf Arvesta zet het in de markt als “een diervriendelijk en natuurlijk alternatief voor de castratie van biggen”.

Op de beurs ook heel wat technologische snufjes. Zo worden boeren met een app gewaarschuwd voor ziekten en plagen. Drones selecteren op hun beurt de beste graansoort die een landbouwer kan planten, een technologie die ook gebruikt wordt voor ander advies. Een gps-systeem voor tractoren kan grond bewerken, kunstmest strooien en percelen splitsen met een nauwkeurigheid van 2 cm.

Agriflanders duurt nog tot zondag 13 december.

