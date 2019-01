Woodstock-festival keert vijftig jaar na datum terug

Vijftig jaar na het legendarische Woodstock-festival, waarbij popsterren als Jimi Hendrix en Janis Joplin optraden, plannen de originele organisatoren een comeback.

Van 16 tot en met 18 augustus komt er in het plaatsje Watkins Glen in het noorden van de staat New York een nieuw festival, kondigde organisator Michael Lang in een aantal Amerikaanse media aan. Wie er zal optreden, wordt pas later bekendgemaakt.

Hippiebeweging







Het plaatsje Watkins Glen ligt op zo’n 200 kilometer van Bethel, waar het originele Woodstock-festival midden augustus 1969 plaatsvond. Daar kwamen toen zo’n 400.000 mensen op af. Het festival geldt als het hoogtepunt van de hippiebeweging in de Verenigde Staten.

De nieuwe editie valt trouwens samen met Pukkelpop in ons land.