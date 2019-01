Nieuwe documentaire over Michael Jackson brengt misbruik aan het licht

Een nieuwe documentaire over Michael Jackson zal op het volgende Sundance Film Festival in première gaan. Maar de familie van ‘The King Of Pop’ kijkt daar alles behalve naar uit, want de film belicht de aanklachten van seksueel misbruik van de zanger.

In ‘Leaving Neverland’ komen twee dertigers aan bod met wie Jackson langlopende relaties aanging toen de mannen 7 en 10 jaar oud waren. Het duo beweert nu dat ze seksueel misbruikt zijn door de zanger. In de documentaire vertellen ze wat voor impact dat heeft gehad op hun leven.

Vrijspraak







De titel van de documentaire verwijst naar het landgoed van Jackson. In 2003 viel de politie bij hem binnen nadat er meldingen over misbruik van een 13-jarige jongen binnenkwamen. In 2005 werd de popster vrijgesproken van maar liefst 14 aank

De erfgenamen vinden de film een schande, meldt TMZ. “Dit is wederom een walgelijke manier om geld te verdienen op de rug van Michael Jackson. Het is een opsomming van oud nieuws. Ongelooflijk dat een filmmaker zoiets op zijn naam zou willen schrijven.”