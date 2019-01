Geef jij deze honden een nieuwe thuis?

Hoi, ik ben Bliss. Samen met mijn twee broertjes belandde ik als piepjonge pup in een Spaans dodingsstation. Ik was zo klein dat mijn redders mij met de fles hebben moeten voeden. Nu, enkele maanden later, ben ik klaar om naar mijn gouden mandje te vertrekken. Ik ben een blije, speelse pup die positief in het leven staat. Ik ben erg sociaal met mens en dier en kan niet wachten om mijn nieuwe familie te leren kennen!

Geslacht vrouwelijk

Leeftijd 6 maanden

Ras kruising

Grootte 34 cm

Vacht kortharig

Gewicht 5 kg