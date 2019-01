Bizar. Man aan bed gekluisterd nadat hij nier verkoopt om iPhone te kopen

Een Chinese man die als tiener één van zijn nieren op de zwarte markt verkocht, is nu invalide. Hij is aan zijn bed gekluisterd en heeft voortdurend hulp nodig. En dat allemaal omdat hij zich een iPhone wou aanschaffen.

De 25-jarige man, genaamd Wang, verkocht in 2011 zijn nier via een ondergrondse kliniek aan de zwarte markt voor 22.000 yuang (2.813 euro). Hij was toen amper 17 jaar oud. De tiener wou koste wat kost een iPhone en kopen zodat hij aan zijn klasgenoten kon bewijzen dat hij cool was. Wang kon helaas niet rekenen op financiële steun van zijn ouders en vond een radicale oplossing.

Achterdochtig







Na de operatie, waar zijn ouders overigens niet van op de hoogte waren, kocht de jongen meteen een iPhone 4 en een iPad 2. Zijn moeder werd al snel achterdochtig. Niet veel later biechtte Wang alles op, waarop zijn familie de politie verwittigde. Het kwam tot een rechtzaak en de mensen die Wang hadden geholpen, werden veroordeeld.

Maar daar stopt het verhaal van de Chinees niet. Zeven jaar later kan de man zijn bed niet meer uit en kan Wang niet zonder hulp van zijn ouders, want ironisch genoeg laat zijn tweede nier hem nu in de steek.