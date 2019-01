VUB-rector Caroline Pauwels ontvangt Frans onderscheidingsteken

De rector van de Vrije Universiteit Brussel, Caroline Pauwels, is op de Franse ambassade erkend als officier in de Orde van de Academische Palmen. Ze ontving het onderscheidingsteken uit handen van de Franse ambassadeur Claude-France Arnould voor haar inzet voor onderzoek en onderwijs. De oorsprong van de Orde van de Academische Palmen gaat terug tot in 1808. Toen werd deze in het leven geroepen door Napoleon I als academische onderscheiding. Vandaag bekroont de Orde mensen die een prominente rol speelden in het (Franstalige) onderwijs en in de (Franstalige) academische wereld.

“Het is een eer om deze Palmes Académiques uit de handen van de Franse ambassadeur Claude-France Arnould te mogen ontvangen, en dit samen met rector Yvon Englert van onze zusteruniversteit ULB. Liberté, égalité et fraternité, het zijn belangrijke waarden, steeds meer”, aldus VUB-rector Pauwels.







Het is eerder uitzonderlijk dat deze Franse erkenning in het buitenland wordt toegekend. Er zijn drie categorieën waarin de onderscheiding wordt uitgereikt: “ridder”, “officier” en “commandeur”.

bron: Belga