Steunmechanisme gascentrales stap dichterbij

De regering in lopende zaken zal vrijdag een kadertekst goedkeuren die het capaciteitsvergoedingsmechanisme, het steunmechanisme voor nieuw te bouwen gascentrales, moet mogelijk maken. Dat heeft energieminister Marie Christine Marghem bekendgemaakt. De tekst moet dan nog, voor de verkiezingen, zijn weg vinden door het parlement. Het capaciteitsvergoedingsmechanisme garandeert investeerders in gascentrales voldoende rendement bij de bouw van nieuwe centrales. Met de bouw van die centrales moet op tijd worden gestart, om in 2025 een kernuitstap mogelijk te maken.

De geplande goedkeuring van de kadertekst door de regering vrijdag is goed nieuws, zegt Marghem. De regering ging voor de principes van het mechanisme onder meer de mosterd halen in het buitenland. In Groot-Brittannië bijvoorbeeld bestaat zo’n steunmechanisme al. Het is de bedoeling dat de details van het mechanisme dan na de verkiezingen in koninklijke besluiten worden geregeld. Vanaf 2021 kan dan de steun worden geveild en kan met de bouw van de centrales worden gestart. Dat laatste duurt vier jaar. “Een strikte timing”, geeft Marghem toe. “Het is essentieel dat de tekst voor de verkiezingen wordt gestemd. Een plan B is er niet”.







Vanaf vrijdag ligt de bal dus in het kamp van het parlement. Marghem heeft er vertrouwen in dat de tekst zal worden gestemd, “desnoods via een alternatieve meerderheid”.

bron: Belga